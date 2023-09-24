Україна стане головною темою нового сезону американського серіалу "Мільярди"

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"В новому сезоні серіалу "Мільярди" тема України та нашої боротьби за незалежність у головному фокусі. Буду радий запросити творців серіалу - Браяна Коппельмана, Девіда Левіна та Ендрю Росса Соркіна до України", - розповів він.

Довідково. "Мільярди" - американський серіал, що виходить з 2016 року. Серіал розповідає про те, як керівник гедж-фонду Боббі Аксельрод заробляє своє багатство, талановито інвестуючи кошти, а часом і здійснюючи незаконні дії, за що прокурор США Чак Роудс намагається притягнути його до кримінальної відповідальності.

Характерна риса серіалу, що більшість сюжетних ліній базуються на реальних заголовках ЗМІ та фінансових справах і розслідуваннях у США та світі.