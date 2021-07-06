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Україна стане місцем баталій циклону та антициклону, - Наталка Діденко про погоду на Івана Купала

6 липня, 2021 вiвторок
17:43
Суспільство Наталка Діденко

В Україні 7 липня буде тепла погода, проте очікуються грози та дощі

Про це передає синоптик Наталка Діденко в Telegram.

“На Івана, 7-го липня, Україна стане місцем баталій південного циклону та східного антициклону з цікавим і химерним ім'ям Kornelieke. 

Антициклон давить і суне потужно, проте завтра циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі”, - повідомила вона.

У денні години "лівий" атмосферний фронт із заходу зумовить короткочасні дощі з грозами в наших західних областях. Проте у ніч на Івана дощі ймовірні лише у південній частині, східних та центральних областях.

Північна частина України буде завтра без дощів.

Температура повітря набирає літніх обертів, у середу очікується +26°C...+33°C, а ось на Півдні на кілька градусів буде свіжіше, +24°C...+28°C.

У Києві в ніч на Івана передбачається +18°C...+20°C. Вдень 7-го липня у Києві буде сонячно і спекотно, +28°C...+30°C.

"Надалі антициклон таки додавить своїм авторитетом - дощі з України витисне, спека посилиться", - наголосила пані Діденко.

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