Україна створила Офіс Кримської платформи, - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Сьогодні ми ухвалюємо спільну декларацію держав-учасниць міжнародної Кримської платформи. Документ буде відкритим для приєднання", - сказав Зеленський.



"Ми не проводимо цей саміт, друзі, заради чергового саміту. Питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років", - додав він.



За його словами, Україна на платформі пропонує зосередитись на практичній роботі та координації зусиль з питань посилення санкцій, захисту прав людини, подолання економічних та екологічних наслідків окупації, а також - забезпечення свободи навігації у Чорному й Азовському морях.



З метою підтримки цієї діяльності держава створює Офіс Кримської платформи.



"Він вже почав працювати і вам сьогодні продемонструю його роботу із задоволенням", - розповів Зеленський членам саміту.



За словами президента, Офіс буде моніторити ситуацію з правами людини, збирати інформацію про зростання військової активності на півострові, відслідковувати екологічну та економічну ситуацію.





Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить установчий саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова. У форумі взяли участь делегати від 45 країн: США, всіх членів ЄС, Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, Ісландії. Серед них дев'ять президентів, чотири прем'єр-міністри, 14 голів МЗС, а також інші політики і посли.