Україна створила Офіс Кримської платформи, - Зеленський
23 серпня на установчому саміті Кримської платформи президент Володимир Зеленський оголосив про створення Офісу для координації з питань санкцій та подолання наслідків окупації півострова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Сьогодні ми ухвалюємо спільну декларацію держав-учасниць міжнародної Кримської платформи. Документ буде відкритим для приєднання", - сказав Зеленський.
"Ми не проводимо цей саміт, друзі, заради чергового саміту. Питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років", - додав він.
За його словами, Україна на платформі пропонує зосередитись на практичній роботі та координації зусиль з питань посилення санкцій, захисту прав людини, подолання економічних та екологічних наслідків окупації, а також - забезпечення свободи навігації у Чорному й Азовському морях.
З метою підтримки цієї діяльності держава створює Офіс Кримської платформи.
"Він вже почав працювати і вам сьогодні продемонструю його роботу із задоволенням", - розповів Зеленський членам саміту.
За словами президента, Офіс буде моніторити ситуацію з правами людини, збирати інформацію про зростання військової активності на півострові, відслідковувати екологічну та економічну ситуацію.
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