Україна та Польща погодили додаткові дозволи на транзитні автоперевезення

Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури.



Згідно з заявою, до кінця серпня 2022 року сторони видадуть додаткові 20 тис. дозволів. Ще 10 тис. дозволів можуть видати у листопаді, проте за умови, якщо сторони виконають план дій з покращення роботи автомобільних пунктів пропуску - його планують ухвалити до кінця лютого.



Рішення ухвалили під час консультацій представників міністерств інфраструктури двох країн, що відбулася у Львові 15 лютого.



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