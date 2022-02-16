Україна та Польща погодили додаткові дозволи на транзитні автоперевезення
У 2022 році Україна отримає до 30 тис. додаткових дозволів на транзитні автоперевезення
Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури.
Згідно з заявою, до кінця серпня 2022 року сторони видадуть додаткові 20 тис. дозволів. Ще 10 тис. дозволів можуть видати у листопаді, проте за умови, якщо сторони виконають план дій з покращення роботи автомобільних пунктів пропуску - його планують ухвалити до кінця лютого.
Рішення ухвалили під час консультацій представників міністерств інфраструктури двох країн, що відбулася у Львові 15 лютого.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.97
Купівля 27.97Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе