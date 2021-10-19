Україна та Росія потрапили до однієї групи під час жеребкування Євро-2022, УЄФА втрутився

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Збірна України потрапила до однієї групи з росіянами під час жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи-2022. Проте, УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) вирішив прибрати Росію в іншу групу.

Збірна України опинилася у квартеті А, де зіграє проти господарів Євро-2022 з Нідерландів, чинних чемпіонів Європи з Португалії та переможця плей-офф між збірними Сербії та Білорусі.

Євро-2022 з футзалу. Груповий етап

Група А: Нідерланди, Португалія, Сербія/Білорусь, Україна

Група В: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія

Група С: Росія, Хорватія, Польща, Словаччина

Група D: Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія

Фінальна частина Євро-2022 з футзалу відбуватиметься з 19 січна до 6 лютого у Амстердамі та Гронінгені.