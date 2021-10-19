Україна та Росія потрапили до однієї групи під час жеребкування Євро-2022, УЄФА втрутився
УЄФА розвів збірні України та Росії з футзалу по різних групах після того, як жереб звів їх у одному квартеті у фінальній частині чемпіонату Європи-2022
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Збірна України потрапила до однієї групи з росіянами під час жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи-2022. Проте, УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) вирішив прибрати Росію в іншу групу.
Збірна України опинилася у квартеті А, де зіграє проти господарів Євро-2022 з Нідерландів, чинних чемпіонів Європи з Португалії та переможця плей-офф між збірними Сербії та Білорусі.
Євро-2022 з футзалу. Груповий етап
Група А: Нідерланди, Португалія, Сербія/Білорусь, Україна
Група В: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія
Група С: Росія, Хорватія, Польща, Словаччина
Група D: Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія
Фінальна частина Євро-2022 з футзалу відбуватиметься з 19 січна до 6 лютого у Амстердамі та Гронінгені.
- Нагадаємо, 15 квітня збірна України з футзалу пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи-2022.
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