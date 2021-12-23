Україна та Сейшели домовились про безвіз

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання уряду.



У четвер, 23 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив угоду з урядом Сейшельських Островів про взаємне скасування візових вимог.



Безвізово в'їхати на Сейшельські Острови та перебувати в країні можна строком до 90 днів протягом 180 днів.

