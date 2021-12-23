Україна та Сейшели домовились про безвіз
Україна та Сейшельські Острови домовились про взаємне скасування візових вимог
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання уряду.
У четвер, 23 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив угоду з урядом Сейшельських Островів про взаємне скасування візових вимог.
Безвізово в'їхати на Сейшельські Острови та перебувати в країні можна строком до 90 днів протягом 180 днів.
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