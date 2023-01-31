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Україна у 2022 році піднялася у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International

31 січня, 2023 вiвторок
08:58
Економіка корупція

Україна посіла 116 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2022 

Результати дослідження, які є у розпорядженні Еспресо.TV, презентував глобальний рух Transparency International.

Так, Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2022 рік. Цьогоріч показник зріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн. 

Зазначається, що за останні 10 років показник України зріс на 8 балів. А набрані бали у 2022 році є найвищим показником нашої країни з часу запуску оновленої методології СРІ. 

Так само як і Україна, 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал нас випереджають Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне. А на бал менше, ніж Україна, набрали Домініканська Республіка, Кенія та Нігер.

З-поміж сусідів Україна надалі вище за Росію - агресорка у 2022 році втратила 1 бал і з 28 балами посідає 137 місце у списку. Крім цього, знову знизилися бали Угорщини - 42 бали (-1, 77 місце), та Білорусі - вона цьогоріч втратила 2 бали.

Серед партнерів України теж є зміни в показниках. Польща втратила 1 бал, але залишилася лідеркою за показниками Індексу сприйняття корупції серед наших сусідів - із 55 балами вона посідає 45 місце.

А от покращити свої показники за рік вдалося Словаччині - 53 бали (+1, 49 місце), Румунії - 46 балів (+1, 63 місце) та Молдові, яка набрала найбільше - +3 і тепер із 39 балами посідає 91 місце.

Зазначається, що Індекс сприйняття корупції 2022 показує, що більшість країн суттєво не досягли прогресу в боротьбі з корупцією за понад 10 років. При цьому масштаби проблеми величезні: середній глобальний показник залишається незмінним і становить 43 бали зі 100 одинадцятий рік поспіль, а понад дві третини країн (122) мають серйозні проблеми з корупцією, набравши менше ніж 50 балів.

Рух наголошує, що в дослідження не увійшли гучні антикорупційні розслідування, які сколихнули Україну у січні 2023 року. Однак, з високою імовірністю ці події будуть відображені у дослідженні наступного року.

Представники констатують, що корупція в Україні є навіть під час війни.

"Україна показала, що боротьба з корупцією у нас продовжується навіть в умовах війни. Проте варто розуміти, що весь успіх антикорупційної реформи за останнє десятиліття може швидко зійти нанівець. Останні гучні корупційні кейси, що стосуються, зокрема, закупівель під час війни з Росією, важко пояснити не тільки українцям, які, кожен на своєму фронті, виборюють нашу свободу, але й іноземним партнерам. Якщо дані, що не несуть загрози безпеці, й надалі будуть закритими, е-декларування чиновників не відновиться, і загалом українці матимуть вкрай обмежені можливості дізнаватися про роботу влади, ми втратимо свої позиції швидше, ніж можемо уявити", - пояснює виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик. 

4 комплексні кроки від Transparency International, які допоможуть покращити рівень боротьби з корупцією та сприятимуть ефективному відновленню України у 2023 році

  • Завершити конкурси й обрати професійних, незалежних і доброчесних керівників органів антикорупційної екосистеми: Агентства з розшуку та менеджменту активів, Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції

  • Провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих Венеційською комісією. Провести прозорий конкурс з відбору суддів Конституційного Суду України. Оновити органи суддівського самоврядування для забезпечення нормального функціонування судових установ та запуску повноцінної судової реформи

  • Відкрити дані, де це можливо і не шкодить інтересам безпеки та оборони. Відновити подання електронних декларацій та їх перевірку НАЗК. Відновити подання звітів політичних партій. Відновити функціонал органів, який обмежили через війну, окрім очевидних і обґрунтованих винятків

  • Використовувати електронну систему Prozorro для закупівель з відновлення України після російського вторгнення. Забезпечити ефективний контроль та моніторинг закупівель

Довідка. Transparency International Ukraine - акредитований представник глобального руху Transparency International, який з 2012 року допомагає Україні ставати сильнішою. Організація комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції в окремих сферах.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

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Суспільство
корупція в Україні
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