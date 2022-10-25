Про це свідчить глобальний рейтинг 64 країн – виробників сталі складеинй Всесвітньою асоціацією виробників сталі World Steel Association.

Відповідно до результатів – у вересні-2022 зафіксовано скорочення виплавки сталі до вересня-2021 у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії та Ірану.

"Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками вересня така: Китай (86,950 млн тонн, зростання на 17,6% до вересня-2021), Індія (9,873 млн тонн, зростання на 1,8%), Японія (7,140 млн тонн, "мінус" 12,3%), США (6,615 млн тонн, менше на 7,5%), РФ (5,690 млн тонн, "мінус" 6,8%), Південна Корея (4,605 млн тонн, "мінус" 15,4%), Німеччина (2,842 млн тонн, "мінус" 15,4%), Іран (2,744 млн тонн, зростання на 26,7%), Бразилія (2,743 млн тонн, "мінус" 11,7%) і Туреччина (2,685 млн тонн, менше на 19,4%)", – йдеться в повідомленні.

За підсумками вересня Україна, як і Чехія, перебуває на 32-й позиції з 340 тис. тонн сталі – менше на 80% до вересня-2021. У серпні поточного року країна виробила 366 тис. тонн, в липні – 281 тис. тонн, у червні – 295 тис. тонн, у травні – 308 тис. тонн, у квітні – 281 тис. тонн, у березні – 200 тис. тонн, в лютому – 1,374 млн тонн, в січні – 1,851 млн тонн сталі.

"Україна за підсумками дев'яти місяців поточного року зберегла 22-ге місце за виплавкою 5,526 млн тонн сталі ("мінус" 66,1%)", - додають у відомстві.

Загалом у світі цього вересня виплавка сталі зросла на 3,7% порівняно з минулим роком – до 151,686 млн тонн. Загалом за січень-вересень 2022 року 64 країни зробили 1 млрд 405,185 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж того року.

Загалом за 2021 рік 64 країни виробили 1 млрд 911,945 млн тонн сталі, що на 3,6% більше, ніж за 2020 рік.

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