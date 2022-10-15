"Україна в ЄС і НАТО, а Путін - здох": піхотинці у Слов’янську розказали Порошенку про головне бажання

Про це інформує офіційний сайт "ЄС".

Степан Барна, керівник Тернопільської організації "Європейської Солідарності", який зараз воює на східному фронті, розповідає: після широкомасштабного вторгнення був сформований новий мотопіхотний батальйон, тож зараз такі автівки вкрай потрібні.

"Одразу на початку війни був сформований батальйон, і у нас стоїть питання оснащення самого батальйону. Зараз над цим працюємо. Ці машини нам дуже важливі з точки зору забезпечення логістики для нашого підрозділу і мотопіхотного батальйону", - пояснює Барна.

Бійці дякують за буржуйки, кажуть: вночі вже заморозки, тому гарна пічка - саме те, що треба.

Степан Барна розповідає: "Ці хлопці з перших днів війни на передовій. І зараз - на першій лінії, на бойових позиціях. На жаль, не всі тут присутні, частина зараз перебуває на лікуванні. Вони добре знають, що таке війна".

Порошенко разом з побратимами вшанував пам’ять загиблих воїнів.

"На вустах цих хлопців - посмішка крізь біль. Вони добре знають, що таке війна, бо з перших днів у цьому пеклі. Зараз дуже важко на фронті - багато товаришів гине, багато поранених. Попри це тримаються. Допомагає сила духу, військове братерство і підтримка та віра українців", - пише Петро Порошенко у Facebook.

"Хочу в цей день подякувати родинам наших загиблих героїв, бо буквально тиждень тому ми втратили двох хлопців, і це нам дуже болить. Я вірю в те, що про кожного героя, якого було поранено, будуть піклуватися на мирній українській землі. А побажати хочу, щоб Україна стала членом ЄС, щоб ми були членами НАТО, а Путін - здох", - говорить Степан Барна.

Як відомо, Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували подарунки для ЗСУ. 14 жовтня великий вантаж привезли у бригади уздовж лінії фронту. Серед подарунків - 10 автівок DAF, пікапи, десятки дронів, генераторів, сотні буржуйок, а також рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня - мобільний комплекс із пральними машинами та душовими.

"Нічого важливішого за українську арміїю для українців не існує. Вони - наші захисники, вони - найкращі дипломати. І сьогодні український народ повністю підтримує армію, робить для неї все можливе", - наголошує Петро Порошенко.

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