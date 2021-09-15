Україна в ТКГ закликала РФ провести обмін полоненими

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, передає пресслужба української делегаціії.

Він зазначив, що на останній зустрічі ТКГ українська сторона закликала Росію прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб і розблокувати роботу КПВВ з російської сторони.

"Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україні послідовно 31 серпня і додатково - підтверджені сьогодні", - сказав Резніков.

Він додав, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому звільненні всіх утримуваних осіб і вживає всіх необхідних для цього заходів і суворого дотримується режиму припинення вогню.

Віцепрем'єр звернув увагу на чергову спробу російської сторони залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ засудженої за тероризм громадянки України Майї Пирогової, що, на його думку, є спробою Росії заблокувати переговорний процес.

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