Україна в ТКГ закликала РФ провести обмін полоненими
Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі прискорити підготовку до обміну полоненими і розблокувати роботу КПВВ
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, передає пресслужба української делегаціії.
Він зазначив, що на останній зустрічі ТКГ українська сторона закликала Росію прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб і розблокувати роботу КПВВ з російської сторони.
"Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україні послідовно 31 серпня і додатково - підтверджені сьогодні", - сказав Резніков.
Він додав, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому звільненні всіх утримуваних осіб і вживає всіх необхідних для цього заходів і суворого дотримується режиму припинення вогню.
Віцепрем'єр звернув увагу на чергову спробу російської сторони залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ засудженої за тероризм громадянки України Майї Пирогової, що, на його думку, є спробою Росії заблокувати переговорний процес.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе