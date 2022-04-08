Україна вимагає повного ембарго на нафту і газ та відключення усіх банків від SWIFT, - Зеленський

Про це у вечірньому зверненні розповів Володимир Зеленський.

"Під час зустрічі з представниками ЄС зазначив, що наявних санкцій замало і потрібно ще посилити тиск на Росію. Потрібно ввести повне енергетичне ембарго на нафту і на газ. Адже саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії і дозволяє їй вірити у свою безкарність, дозволяє сподіватись, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії", - повідомив президент.

Україна цього не допустимо, не допустять усі в світі, хто має сміливість, як українці протистояти тиранії.

"Потрібна також відключити повністю від глобальної мережі російські банки, не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути, що найбільша глобальна загроза знаходить шляхи до глобального багатства. В цьому контексті оцінюємо і новий пакет санкцій, який сьогодні оголошено", - додав очільник держави.

І одразу наголосив, що вважає неправильною ту якість, з якою дехто сьогодні ставиться до Росії.

"Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції і зробимо все, щоби у Європі нарешті зрозуміли, що в будь-якому випадку доведеться вводити дійсно принципові і дійсно сильні санкції. Ми знаємо усіх, хто гальмує ці рішення, але впевнені, що і ці політики, і ці країни змінять свою позицію під тиском всього того, що Росія робить проти України і свободи в Європі" – наголосив Володимир Зеленський.

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