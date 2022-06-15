Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у телеграм.

На ранок 15 червня російська пропаганда, посилаючись на The Guardian, поширює дезінформацію, нібито "Україна вимагає постачання всіх гаубиць М777, що є у США".

Далі пропагандисти резюмують: "заяви відбуваються на тлі того, як артилерія ЗСУ неминуче програє, а обстріли Донецька свідчать про те, що українці намагаються відвернути увагу артбатарей рф від "перемелювання" ЗСУ на фронті".

Ще одна поширювана Росією дезінформація стосується заводу "Азот", зазначає Центр.

"Помічник голови мвс" ТОТ Луганської області в.кисельов заявив: "українські формування на заводі "Азот" у Сєверодонецьку вже тривалий час насильно утримують цивільних осіб – у заручниках зараз перебувають близько 1,2 тис. осіб, зокрема й діти", – вказали у Центрі.



Згідно з повідомленням, 15 червня російська пропаганда також розповсюджує маніпуляцію стосовно смертності серед українських військових.

"Російська преса повідомляє, що "в Україні як гриби після дощу ростуть дерев’яні хрести на могилах солдат. Особи багатьох похованих військових не встановлено – рівень втрат ЗСУ, швидше за все, просто не залишає часу на їх встановлення", – зазначив Центр.

14 червня серед поширюваних РФ фейків Центр відзначав "погрози" зі сторони Росії відкликати визнання незалежності кількох країн.

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