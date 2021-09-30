Україна вперше буде представлена павільйоном на міжнародній ІТ-конференції Web Summit

Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес-Асоціації Ганна Дерев’янко на пресконференції з представниками уряду та бізнесу, передає Радіо Свобода.

"Вперше об’єднана технологічна екосистема країни їде на Web Summit разом представляти Україну на одній із наймасштабніших світових технологічних конференцій. Якщо раніше компанії їздили туди і представляли себе окремо, в цьому році вперше саме Україна буде представлена в програмі саміту", – сказала Дерев’янко.

Вона уточнила, що ця подія залучає близько тисячі спікерів, 70 тис. відвідувачів, понад тисячу інвесторів і 2 тисячі стартапів.

"Українські ІТ-розробники посідають четверте місце в Європі і п’яте в світі... Україна буде представлена українським павільйоном вперше, спеціальним івентом та нетворкінг-вечіркою", – уточнила голова ЄБА.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі в Україні понад 200 тис. людей працюють у ІТ-сфері.

"Круто, що в цьому році в Україні з’явилася можливість презентувати свої перемоги, своє бачення розвитку технологічного світу", – прокоментував він.

Голова Українського фонду стартапів Павло Карташов перелічив стартапи, які поїдуть на саміт за підтримки фонду: SPOKK, Organization.GG, Wantent, GIOS, Carbominer, Skyworker, Clasee, DJOOKY, AutoBI, Finmap.

Web Summit – це міжнародна технологічна конференція, яка проводиться щорічно з 2009 року.



