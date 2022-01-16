Україна вшановує воїнів-кіборгів, які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту

Захист ДАП тривав 242 дні - з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року, нагадує Еспресо.TV.



242 дні російські окупанти не могли взяти ДАП, застосовуючи увесь спектр озброєнь, аж до важкої артилерії, отруйних речовин, не кажучи вже про нескінченний потенціал живої сили.



"Це ганьба російського окупаційного командування і ЗС РФ, і по-справжньому легендарна сторінка в історії становлення сучасної армії України", - зазначає з цього приводу український військовий оглядач Анатолій Коваленко ("Злий одесит").



"При цьому у сучасній історії Росії немає фактів такого героїзму та блискучої оборонної практики", - наголошує аналітик.