Україна встояла і стала взірцем боротьби за свободи та демократії у світі, - Яценюк

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Я б не хотів, щоб у нас були версії історії. Історія повинна керуватися виключно фактами. А факт це те, що Росія здійснила військову агресію проти України. Перший етап цієї агресії – 20 лютого 2014 року, цей факт має юридичне закріплення у рішенні українського парламенту у 2015 році та у рішеннях ООН. І саме важливе, цей факт має закріплення – тисячі наших людей та військових, які загинули, захищаючи нашу країну з 2014 року", - зазначив політик.

Арсеній Яценюк зауважив, що наша армія, наш народ готувалися до 2022 року, щоб зустріти цього ворога на наступному, самому жахливому етапі війни, а цей етап 2022 року є найбільшим, якого не було з часів Другої світової війни.

"Перше - Україна встояла. Друге – Україна дала по зубах так званій другій армії світу. Третє – Україна розбудила весь Захід. Четверте – Україна стала іншою, вона стала сильнішою. П'яте – Україна стала взірцем боротьби за свободи та демократії у світі. Шосте – це велика травма і драма, але українці зібралися з силами й витримали цей рік. І не просто витримали, а мають сили, аби перемогти. Тому, це драматичний і історичний рік для України та всього світу. Я хочу, щоб наступний рік став роком історії перемоги України, українського народу та української демократії", - підкреслив Яценюк.