Україна заарештувала 12 російських літаків та 4 судна за роботу в окупованому Криму

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим.

Було накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів на пункт пропуску "Сімферополь-авіа" та 4 судна, що заходили до портів та терміналів окупованого півострова.

Йдеться про 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Embraer".

Правоохоронці з'ясували, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим.

У відомстві додають, що в рамках справи загалом вже накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден.