Якщо ж шукати суто флотські аналогії, то військові історики вже порівнюють з атакою на порт Таранто.

Тоді британські ВМС двома хвилями інтенсивного нічного авіанальоту потопили три з п'яти лінкорів італійського флоту.

І повністю захопили стратегічну ініціативу в Середземному морі: по суті, взяли його під свій контроль.

Усвідомлюючи епічність цієї спецоперації, Лондон спершу планував її до річниці Трафальгарської битви, яка зробила Велику Британію Імператрицею Світового Океану.

Правда, через технічні нюанси атаку довелося перенести на кілька тижнів, зате її продуманість та виконання стали просто таки взірцевими.

Потоплений крейсер "Москва" - це був перший натяк, що Чорноморський флот будуть кенселити

Японські спеціалісти, що після розгрому італійського флоту провели своє розслідування в Таранто, вже через рік використали британські прийоми й подібним чином розгромили американців в Перл-Харборі.

Дуже схоже, що хтось в українському Генштабі не просто так протирав штани в західних академіях: історію вчити корисно.

І не тільки для того, аби розгромити Чорноморський флот, але й при цьому сказати:

- А такі можем павтаріть.

Потоплений крейсер "Москва" - це був перший натяк, що Чорноморський флот будуть кенселити.

С усєм прістрастієм.

Те, що русскіє ввели тотальну цензуру щодо атаки на Севастополь означає: наслідки пекельні.

Головне тенденція. А вона дуже зрозуміла, чітка та лінійна: повторити результати Кримської війни

Але яку б кількість не потопили й чи є серед нових об'єктів чорноморського дна вже другий флагман ЧФ — не суть важливо, головне тенденція.

А вона дуже зрозуміла, чітка та лінійна: повторити результати Кримської війни.

Спочатку спалити флот в Севастополі — якщо грьобані реконструктори з Кремля дуже хочуть, то можуть, не чекаючи ЗСУ, скопіювати жест доброї волі своїх предків, не чекаючи на ЗСУ, а як жест доброї волі, як це і зробили в 1855 році.

Після цього підписали ганебну капітуляцію, згідно з якою Російська імперія була позбавлена права мати флот в Чорному морі.

Наразі йдемо за тим самим сценарієм: спочатку ЗСУ поріже ЧФ на скибки, а потім Київ заборонить правонаступнику РФ тримати флот в Чорному морі.

Врешті, не буде де: в бухті Севастополя стоятимуть фрегати та крейсери з прапорами України, Великої Британії та США.

Русскіє спинним мозком це відчувають і тому вже волають, що це британці допомогли розгромити ЧФ в Севастополі.

Йой, та най буде: в Залужного стільки слави, що може і поділитися.

Насправді тут маємо два моменти: не лише Штайнмаєр і німецька еліта намагається закрити свій гештальт перед Україною та каються в помилковій політиці.

Треба було століття, аби британці, а найперше самі українці (через страшні катастрофи) доросли до розуміння правильних стратегій

Попри всю симпатію до бритів — вони також закривають зараз свою історичну помилку, яка виявилася гіршою за злочин.

Неправильна ставка в 1918 році, очевидно через тиск французів, на Другую Рассію, на білий рух, на Денікіна, а пізніше на Врангеля, а не на Україну — і стала тим хибним кроком, який дозволив дияволу переродитися в іншому образі.

І треба було століття, аби британці, а найперше самі українці (через страшні катастрофи) доросли до розуміння правильних стратегій.

Тому якщо говорити не про воєнний аспект атаки на Севастополь, а набагато ширше, то ми стаємо свідками згасання петровської ідеї вестернізації Московії.

Крим та Кенігсберг — ці два балкони з яких РФ харкає в писок атлантичній цивілізації, будуть демонтовані.

Україна закриє Росії не лише Чорне море, Київ закриє Москві очі.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.