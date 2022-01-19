Україна закупить реагенти для ПЛР-тестування на суму понад $3 млн
19 січня уряд схвалив постанову про закупівлю реагентів для ПЛР-тестування на коронавірус
Про це свідчить засідання Кабміну.
Уряд вніс набори реагентів для ПЛР-тестів на визначення COVID-19 до списку лікарських засобів та медвиробів, які спеціалізовані організації закуповують коштом бюджету за 2020 рік. На закупівлю реагентів витратять зекономлені гроші.
Згідно з пояснювальною запискою, у 2021 році робоча група МОЗ із питань профільного супроводу закупівель ухвалила рішення спрямувати на закупівлю реагентів для виявлення коронавірусу заощаджені $3 407 403,61 за програмою "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями" за напрямом "Медикаменти для лікування туберкульозу".
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