Україна закупить реагенти для ПЛР-тестування на суму понад $3 млн

Про це свідчить засідання Кабміну.



Уряд вніс набори реагентів для ПЛР-тестів на визначення COVID-19 до списку лікарських засобів та медвиробів, які спеціалізовані організації закуповують коштом бюджету за 2020 рік. На закупівлю реагентів витратять зекономлені гроші.



Згідно з пояснювальною запискою, у 2021 році робоча група МОЗ із питань профільного супроводу закупівель ухвалила рішення спрямувати на закупівлю реагентів для виявлення коронавірусу заощаджені $3 407 403,61 за програмою "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями" за напрямом "Медикаменти для лікування туберкульозу".

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