Україна засудила проведення РФ перепису населення в окупованому Криму
У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України засудили проведення Російською федерацією перепису населення на тимчасово окупованій нею території Криму та Севастополі
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
"Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.
У відомстві наголосили, що проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо України і тому МЗС залишає за собою право застосування реторсій.
Так, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, зокрема слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису.
Важливим, додали у пресслужбі, є те, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу АР Крим та Севастополя, які є невід'ємною частиною території України. Учасники Кримської платформи рішуче протидіятимуть будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.
"МЗС України наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій", - додали у відомстві.
У МЗС також закликали міжнародне співтовариство засудити проведення Росією перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати.
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