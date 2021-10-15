Україна засудила проведення РФ перепису населення в окупованому Криму

Про це повідомила пресслужба МЗС України.



"Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.



У відомстві наголосили, що проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо України і тому МЗС залишає за собою право застосування реторсій.



Так, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, зокрема слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису.



Важливим, додали у пресслужбі, є те, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу АР Крим та Севастополя, які є невід'ємною частиною території України. Учасники Кримської платформи рішуче протидіятимуть будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

"МЗС України наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій", - додали у відомстві.



У МЗС також закликали міжнародне співтовариство засудити проведення Росією перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати.