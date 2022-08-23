Про це йдеться у спільній заяві Мін'юсту та МЗС, оприлюдненій 23 серпня.

Клопотання щодо азовців подали в межах міждержавної справи "Україна проти Росії (Х)" за заявою № 11055/22 щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення росіян до нашої країни.

Зокрема, Україна вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих “трибуналах” та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками.

Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої.

“Українські захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій. У разі потрапляння в полон, вони отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини”, – наголосив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна фіксує злочини російської федерації та використовує наявні міжнародно-правові можливості задля забезпечення прав українських захисників, які перебувають у полоні російських окупантів. Наша позиція чітка: вони є військовополоненими, жодного суду не може бути проведено над ними. Ми очікуємо, що ЄСПЛ уважно розгляне і задовольнить клопотання України" , – заявила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

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