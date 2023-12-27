Україна збільшила виробництво артснарядів та створила власну систему ППО: підсумки року від міністра Камишіна

Про це він заявив на закритій пресконференції, передає Еспресо.TV

Міністр зазначив, що Україна працює над розробкою власних систем протиповітряної оборони, зокрема гібридних систем ППО.

"Історія, яка називається FrankenSAM - це наша продуктивна така співпраця з американськими партнерами. У якій ми взяли наші радянські системи, їх інтегрували разом з нашими західними партнерами, разом з західними ракетами, разом з західними пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО. Всі знають, що розробка нової ППО - це 5 років плюс. Ми не чекаємо 5 років, ми розробляємо свої системи: великі, складні, дорогі, довгі. Паралельно розробляємо, те що називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають ці результати вже цієї зими", - додав Камишін

За його словами, оборонна промисловість нараховує 300 тисяч людей та 500 підприємств. 200 з них виготовляють дрони (FPV, середньої дальності, далекобійні та розвідувальні). Міністр додав, що мільйон дронів-камікадзе буде у наступному році.А от ситуація з БпЛА середньої дальності та далекобійними не така оптимістична: 10 тисяч - середньої дальності та одна тисяча далекобійних на рік.

“У нас тільки один завод виробив 45 тисяч (FPV дронів, - ред.) - це тільки одне виробництво, тільки одна ділянка. У нас постійно нарощуються спроможності. Найкращим стимулом у цьому плані стала програма, по якій уряд мільярд доларів - 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. На закупівлю дронів по цій програмі левова частка закупівель уже відбувається - українського виробництва. Коли ми говоримо про далекобійні дрони - на жаль, болюча історія. Тому що тисячу плюс кілометрів ця розробка була у держави з 2016 року, чомусь вона не вироблялась серійно. Ми почали їх серійно виробляти в серпні. На сьогодні, ми їх виробляємо десятками на місяць”, - зауважив очільник мінстратегпрому Олександр

Виготовлення далекобійних ракет міністр коментувати відмовляється.

“Це найсекретніша, найважливіша програма в Україні. Я про неї ніколи не буду говорити. І ви можете пам’ятати, що президент у вересні сказав, що у нас з’явилась своя далекобійна вітчизняна зброя. От я думаю, що цього вам буде достатньо”, - відповів на питання Камишін.

Він додав, що Україна у 42 рази збільшила виробництво мінометних пострілів і майже втричі - артснарядів. Почали виготовляти й танкові постріли 125 мм і також окремо калібр 73 мм. А от 155 мм у розробці. А серійне виробництво цього калібру почнеться з наступного року.

“На жаль, у цьому калібрі ми залежимо від наших партнерів, ми залежимо від постачання дефіцитних порохів. Тому що, такі порохи ніколи не виробляла Україна. Ми сподіваємося на підтримку партнерів у питання порохів і готові почати серійне виробництво” - зазначив Камишін

За його словами, збільшилось виробництво і власної техніки: 6 одиниць САУ “Богдана” на місяць, у 3,5 більше ніж торік виготовили бронеавтомобілів СБА. Він додав, що державні заводи вп'ятеро наростили випуск БТРів. Та загалом оборонна промисловість за цей рік втричі збільшила виробництво. Наступного року, за словами Камишіна, цей показник планують подвоїти.