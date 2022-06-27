Україна звернулась до Швейцарії щодо консульської підтримки українців в Росії

Про це в інтерв’ю швейцарським ЗМІ заявив президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, передає ЄП.

"Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Наразі ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони", - наголосив він.

Кассіс заявив, що на тлі повномасштабнного вторгнення Росії в Україну постало питання доцільності нейтрального статусу Швейцарії, у контексті приєднання до санкцій ЄС.

"Відновлення санкцій ЄС проти Росії було політичним рішенням, ґрунтованим на цінностях, закріплених у нашій Конституції", – зазначив президент.