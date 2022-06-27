Україна звернулась до Швейцарії щодо консульської підтримки українців в Росії
Україна звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, які знаходяться у Росії
Про це в інтерв’ю швейцарським ЗМІ заявив президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, передає ЄП.
"Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Наразі ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони", - наголосив він.
Кассіс заявив, що на тлі повномасштабнного вторгнення Росії в Україну постало питання доцільності нейтрального статусу Швейцарії, у контексті приєднання до санкцій ЄС.
"Відновлення санкцій ЄС проти Росії було політичним рішенням, ґрунтованим на цінностях, закріплених у нашій Конституції", – зазначив президент.
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