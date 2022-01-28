Українець Король, якого окупанти п'ятий рік утримують у ОРДО, має проблеми зі здоров'ям і пережив катування, - Денісова

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



Олександра Короля затримали 19 вересня 2017 року в тимчасово окупованій Оленівці, коли він повертався з Волновахи додому до Макіївки.



Хвилюючись за здоров'я чоловіка, сім'я одразу почала його шукати. Напередодні Олександрові Королю зняли шви після перенесеної операції при гнійному гангренозному апендициті.



Дружина знайшла чоловіка в Донецькому ізоляторі тимчасового тримання, де йому призначили "адміністративний арешт" на 30 діб. Згодом стало відомо, що українця били та катували електричним струмом, щоб одержати "зізнання".



Зараз триває досудове розслідування. Окупанти звинувачують Олександра Короля у "шпигунстві", нібито він, будучи професійним будівельником, створював мапи військових об'єктів.



Українець має захворювання серцево-судинної системи: гіпертрофія правого та лівого шлуночка. Унаслідок цього він страждає на головний біль, запаморочення та задуху.



Через перенесений гострий гангренозний апендицит з’явився тифліт - запалення сліпої кишки. Крім того, в Олександра Короля проблеми з легенями: він не може дихати без медичних препаратів.



Українець постійно скаржиться на гострий біль у животі та вживає знеболювальні. У СІЗО його не лікують, а медичні препарати, які передають рідні, не завжди потрапляють до чоловіка. Дружина Олександра Короля через погрози з боку російських найманців і втрату роботи виїхала разом з маленькою дитиною з тимчасово окупованої території Донеччини. На момент затримання доньці чоловіка було 9 місяців, а зараз уже п'ять років.



"Усі вищеназвані дії стосовно Олександра Короля є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звертається до керівництва Міжгародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Олександра Короля , сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.

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