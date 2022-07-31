Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 31 липня у Нью-Йорку, Дерев'янченко переміг Конлі одноголосним рішенням суддів - 99:91, 99:91, 98:92. Для українця ця перемога стала першою з 2019 року.

36-річний Сергій Дерев'янченко у 2018 - 2020 роках тричі бився за титул чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) та поступився американцям Деніелю Джейкобсу та Джермаллу Чарло. Також він суперечливо програв казахстанцю Геннадію Головкіну, хоча багато експертів зійшлися на думці, що українець заслуговував на перемогу за очками.

Загалом в Дерев'янченка тепер 14 перемог та 4 поразки. Боксер народився у Феодосії та одразу після окупації росіянами Криму в 2014 році зайняв чітку проукраїнську позицію.

30-річний Джошуа Конлі має 17 перемог, 3 поразки та 1 нічию.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb