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Українець, який дав бій Головкіну, здобув першу за 4 роки перемогу

31 липня, 2022 неділя
08:30
Спорт Сергій Дерев'янченко (ліворуч)

Український боксер Сергій Дерев'янченко виграв у американця Джошуа Конлі та здобув першу з 2019 року перемогу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У ніч проти 31 липня у Нью-Йорку, Дерев'янченко переміг Конлі одноголосним рішенням суддів - 99:91, 99:91, 98:92. Для українця ця перемога стала першою з 2019 року. 

36-річний Сергій Дерев'янченко у 2018 - 2020 роках тричі бився за титул чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) та поступився американцям Деніелю Джейкобсу та Джермаллу Чарло. Також він суперечливо програв казахстанцю Геннадію Головкіну, хоча багато експертів зійшлися на думці, що українець заслуговував на перемогу за очками. 

Загалом в Дерев'янченка тепер 14 перемог та 4 поразки. Боксер народився у Феодосії та одразу після окупації росіянами Криму в 2014 році зайняв чітку проукраїнську позицію.   

30-річний Джошуа Конлі має 17 перемог, 3 поразки та 1 нічию. 

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Бокс
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