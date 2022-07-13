Про це інформує Financial Times з посиланням на радника президента з економічних питань Олега Устенка.

Олег Устенко вважає, що $9 млрд щомісяця мають покрити витрати на екстрене житло та ремонт домівок зруйнованих внаслідок війни для мільйонів людей. Також ці кошти допоможуть профінансувати мінімальний дохід для людей, які втратили роботу.

"Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо", – зазначив Устенко.

Станом на 13 липня загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 165,1 мільярда доларів або 4,8 трлн гривень.

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