Україні вистачить запасів продовольства щонайменше на два роки, - ОПУ
Україна має достатні запаси пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та базових продуктів
Про це в етері національного телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, Україні вистачить продовольства на цей та наступний роки.
"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на три-п'ять років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.
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