Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Норвегії проходить чемпіонат Європи зі стрільби з пістолета. У змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів перемогу здобула українка Олена Костевич.



Для Костевич це третє золото на ЧЄ. Українка вже перемагала у 2015 і 2016 роках.



Чемпіонат Європи



Стрільба з пневматичного пістолета. 10 метрів



Жінки



1. Олена Костевич (Україна)



2. Зорана Арунович (Сербія)



3. Сільвія Штайнер (Австрія)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb