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Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета

26 березня, 2022 субота
00:49
Спорт Олена Костевич

Українка Олена Костевич здобула золоту нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Норвегії проходить чемпіонат Європи зі стрільби з пістолета. У змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів перемогу здобула українка Олена Костевич.

Для Костевич це третє золото на ЧЄ. Українка вже перемагала у 2015 і 2016 роках. 

Чемпіонат Європи

Стрільба з пневматичного пістолета. 10 метрів

Жінки

1. Олена Костевич (Україна)

2. Зорана Арунович (Сербія)

3. Сільвія Штайнер (Австрія)

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стрільба
чемпіонат Європи
результати
Олена Костевич
ЧЄ
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