Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета
Українка Олена Костевич здобула золоту нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Норвегії проходить чемпіонат Європи зі стрільби з пістолета. У змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів перемогу здобула українка Олена Костевич.
Для Костевич це третє золото на ЧЄ. Українка вже перемагала у 2015 і 2016 роках.
Чемпіонат Європи
Стрільба з пневматичного пістолета. 10 метрів
Жінки
1. Олена Костевич (Україна)
2. Зорана Арунович (Сербія)
3. Сільвія Штайнер (Австрія)
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