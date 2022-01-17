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Головна війна з Росією Українка Мозолевська, яку окупанти незаконно тримають у ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров'ям унаслідок тортур, - Денісова

Українка Мозолевська, яку окупанти незаконно тримають у ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров'ям унаслідок тортур, - Денісова

17 січня, 2022 понедiлок
09:42

Українка Ольга Мозолевська, яку російські найманці утримують у окупованому Донецьку, через катування страждає на постійні мігрені, хронічне захворювання горла й не отримує медичної допомоги

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.

Ольга Мозолевська мешкала на підконтрольній українському уряду території, біля Авдіївки, а працювала в тимчасово окупованому Донецьку. 15 жовтня 2017 року, коли жінка була на роботі, вона припинила відповідати на дзвінки чоловіка. З моменту зникнення сім’я понад два роки не отримувала жодної інформації про Ольгу Мозолевську. Лише у грудні 2019 року про неї розповіли звільнені українські полонені. 

Людмила Денісова повідомила, що протягом цього часу російські окупанти тримали жінку в "Ізоляції".

"Там її піддавали фізичним та психологічним тортурам: били та катували електричним струмом, вимагаючи зізнань у "спробі викрадення військовослужбовця ДНР"". Під час одного з "допитів" Ольгу вдарили головою об стіну, після чого жінка страждає на постійні мігрені. Також у неї хронічне захворювання горла, але точний діагноз не встановлено, - зауважила омбудсман.

Зараз українка перебуває в СІЗО Донецька, де не отримує жодної медичної допомоги й не має зв'язку з рідними: через загрозу життю чоловік не може її відвідати, адже сам виховує 9-річну дитину.

"Такі дії стосовно громадянки України Ольги Мозолевської є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.

Вона звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Ольги Мозолевської, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.
 

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катування
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