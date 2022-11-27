Українка та українець тріумфували на ЧС з боксу серед молоді
Українка Вероніка Накота стала чемпіонкою світу з боксу серед молоді
Про це повідомляє Федерація боксу України.
У фіналі першого середнього вагового дивізіону (66-70 кг) українка Вероніка Накота перемогла Азізу Зорікову з Узбекистану роздільним рішенням суддів.
ЧС з боксу серед молоді проходить в Аліканте, Іспанія.
Цьогоріч 18-річна Накота також тріумфувала на чемпіона Європи.
Пізніше другу золоту медаль для України приніс Микита Засенюк, який успішно виступив у ваговій категорії 75-80 кг. У заключному бою українець переміг представника Узбекистану Бойматова Рахматулло.
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