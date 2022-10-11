Українка у 18 років перемогла олімпійську чемпіонку та здобула бронзу ЧС з дзюдо
18-річна Єлизавета Литвиненко перемогла олімпійську чемпіонку з Японії Шорі Хамаду та виграла бронзу чемпіонату світу з дзюдо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка, яка дебютувала на дорослому чемпіонаті світу, в півфіналі у ваговій категорії до 78 кг поступилася китаянці Ма Чженьчжао, яка у підсумку отримала срібло.
Проте, у сутичці за бронзову медаль Єлизавета Литвиненко створила сенсацію та достроково перемогла олімпійську чемпіонку-2020 з Японії Шорі Хамаду.
Медаль 18-річної дзюдоїстки стала для збірної України першою на чемпіонаті світу, який відбувається у Ташкенті.
ЧС з дзюдо
Жінки. До 78 кг
Ташкент, Узбекистан
11 жовтня
1. Майра Агіяр (Бразилія)
2. Ма Чженьчжао (Китай)
3. Єлизавета Литвиненко (Україна)
3. Беата Пакут-Клочко (Польща)
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