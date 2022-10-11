Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українка, яка дебютувала на дорослому чемпіонаті світу, в півфіналі у ваговій категорії до 78 кг поступилася китаянці Ма Чженьчжао, яка у підсумку отримала срібло.

Проте, у сутичці за бронзову медаль Єлизавета Литвиненко створила сенсацію та достроково перемогла олімпійську чемпіонку-2020 з Японії Шорі Хамаду.

Медаль 18-річної дзюдоїстки стала для збірної України першою на чемпіонаті світу, який відбувається у Ташкенті.

ЧС з дзюдо

Жінки. До 78 кг

Ташкент, Узбекистан

11 жовтня

1. Майра Агіяр (Бразилія)

2. Ма Чженьчжао (Китай)

3. Єлизавета Литвиненко (Україна)

3. Беата Пакут-Клочко (Польща)

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