Українка вперше за 14 років зіграє у парному півфіналі Roland Garros
Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до парного півфіналу Roland Garros
Про це повідомляє Twitter Roland Garros-2022.
Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у півфіналі парного турніру Roland Garros-2022.
У чвертьфіналі турніру Великого Шолома 29-річна українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії перемогли представниць Бельгії Марину Заневську та Кімберлі Ціммерманн.
Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:2.
Зауважимо, що Людмила Кіченок стала першою українкою, яка змогла пробитися до парного півфіналу Великого Шолома за 14 років.
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