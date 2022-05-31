Українка вперше за 14 років зіграє у парному півфіналі Roland Garros

Про це повідомляє Twitter Roland Garros-2022.

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у півфіналі парного турніру Roland Garros-2022.



У чвертьфіналі турніру Великого Шолома 29-річна українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії перемогли представниць Бельгії Марину Заневську та Кімберлі Ціммерманн.



Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:2.

Зауважимо, що Людмила Кіченок стала першою українкою, яка змогла пробитися до парного півфіналу Великого Шолома за 14 років.