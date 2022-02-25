Українська армія відбила прорив окупантів під Черніговом
Збройні Сили України змогли відбити наступ російських військ у напрямку та на підході до Чернігова, ворожа техніка відступила
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ", - йдеться у повідомленні.
Залужний зазначає, що ворожа техніка відступила у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
"Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян. Смерть ворогам!" - написав головнокомандувач.
Нагадаємо, ЗСУ попереджають про можливий захід окупанта до околиць Ворзеля.
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