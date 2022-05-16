Українська авіація знищила російську переправу через річку Інгулець
15 травня авіація Повітряних сил ЗСУ знищила переправу російських військових через річку Інгулець
Про це йдеться у звіті командування ПС ЗСУ за 15 травня у Facebook.
"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець", - заявили у командуванні.
Там зазначили, що винищувачі продовжують патрулювати повітряний простр України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях росіян, скупченню військ та колонах техніки.
Зенітні ракетні війська за добу збили дві крилаті ракети, три безпілотники "Орлан-10" та вертоліт Ка-52.
Протиповітряною обороною уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".
Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей.
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