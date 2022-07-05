Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на міжнародній конференції у швейцарському Лугано.

"Економіка відходить від шокової коми, яка була в перший місяць-півтора цієї війни.. Але це не повинно дурити. Просідання ВВП цього року очікується на рівні щонайменше 35%", – сказав прем'єр.

Він додав, що Україні навіть попри бойові дії вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, відновити логістику через західний кордон, а також частину ланцюжків постачання і виробництва.

Нагадаємо, українська економіка в 2022 році впаде на 30%, в 2023-му відновиться на 25% ВВП.

Раніше уряд допускав падіння ВВП в 2022 році через війну на 30-50%.

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