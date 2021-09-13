Українська режисерка Муїньо отримала нагороду MTV Video Music Awards 2021
У США відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2021
Про це повідомляє НВ.
Українська режисерка Таню Муїньо отримала нагороду в номінації "Найкращий режисер" за кліп MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X.У кліпі американський репер постає в образі чи то Єви, то чи Адама, яких спокушає змій, його судять в чистилище, після чого він потрапляє до пекла, де в свою чергу спокушає диявола.
Нагороду Муїньо розділила з Lil Nas X, який є співрежисером
Цей кліп також отримав нагороду "Найкраще відео року" і "Найкращі візуальні ефекти".
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