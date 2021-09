Українська режисерка Муїньо отримала нагороду MTV Video Music Awards 2021

Про це повідомляє НВ.

Українська режисерка Таню Муїньо отримала нагороду в номінації "Найкращий режисер" за кліп MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X.

У кліпі американський репер постає в образі чи то Єви, то чи Адама, яких спокушає змій, його судять в чистилище, після чого він потрапляє до пекла, де в свою чергу спокушає диявола.Нагороду Муїньо розділила з Lil Nas X, який є співрежисером

Цей кліп також отримав нагороду "Найкраще відео року" і "Найкращі візуальні ефекти".









