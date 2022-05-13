Такі дані він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

"Я зараз це підтверджую - Росія проводить приховану мобілізацію. Вона йде двома шляхами. Перший - фактичні дії, які й називаються прихованою мобілізацією. А друге - це використання резервістів, у них це називається "БАРС" ("боевой армейский резерв страны", - ред.)", - наголосив він.

Буданов зауважив, що наразі керівництво Росії дуже активізувалося в цьому плані.

Росія не наважується проводити відкриту мобілізацію, бо, вважає голова української розвідки, в умовах накладених економічних санкцій, економічні удари будуть більш значними, а населенню буде важко пояснити, навіщо вона потрібна, адже в офіційних заявах керівництво країни каже, що "все йде добре".

За його словами, резервістів ворога залучають до виконання бойових дій на короткострокові контракти. В Україні навіть є полонені, яких привезли воювати саме за такою системою.

За даними розвідки, в РФпочали задумуватися над змінами в законодавстві. Передусім планують зробити, щоб призов можна було оголошувати не 2 рази на рік, а в будь-який час. Окрім цього хочуть посилити відповідальність за ухилення від проходження військової служби.

Раніше інформація про можливу мобілізацію в РФ не раз фігурувала в матеріалах ЗМІ як прогноз. Згодом речник президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що у Кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні. Мобілізацію в РФ 9 травня не оголошували.

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