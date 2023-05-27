Українська топ-модель Байкова з'явилась в Каннах з написом F*ck you Putin
Українка Аліна Байкова, яка живе та працює закордоном, з'явилася на червоній доріжці в Каннах у футболці з написом F*ck you Putin. Її заарештували та попросили покинути захід
Про це стало відомо з Instagram моделі.
За словами жінки, її поява у вбранні з написом "F*ck you Putin" закінчилась арештом та проханням залишити доріжку, оскільки фестиваль "не хоче бути політичним".
Фото: gettyimages
"Так, я і всі мої люди теж хочемо продовжувати жити своїм красивим життям. Але ми не можемо! У нас відібрали наше життя. Моїх людей щодня вбивають росіяни! Для чого? Росіяни щойно відсвяткували визволення Бахмута (погугліть Бахмут або прогортайте до останнього слайда), вони там усіх вбили і повністю стерли з лиця землі це місто. Від кого та навіщо звільняли? Що відбувається? І чому ми маємо так страждати?", - написала Байкова.
Модель також згадала президента України Володимира Зеленського, який щодня розповідає про звірства окупантів, і тому люди не забувають, що війна триває і вона має закінчитися.
"Прийміть той факт, що ми вільна та демократична країна, ми не хочемо бути під їхнім контролем! Ми не зупинимося, поки вони не дадуть нам спокою!", - резюмувала українка.
- Блогерка з Краматорська Ілона Чернобай у жовто-синій сукні влаштувала кривавий перформанс на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, щоб нагадати про війну в Україні.
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