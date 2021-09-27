Українське КБ працювало з урядом Росії щодо об'єктів в окупованому Криму, - СБУ

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Зловмисники модернізували об’єкти енергетичної інфраструктури півострова.

Дане КБ отримувало значні контракти від уряду РФ. Вартість лише одного з них становила близько 260 млн рублів ($3,5 млн).

Серед їхніх проектів ‒ виконання конструкторських робіт на об’єктах АО "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

Зловмисники створили декілька компаній в РФ. Саме вони і були формальним прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах; від їх імені укладалися угоди.

У ході обшуків вилучено:

технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим;

платіжні картки російських банків;

печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

СБУ відкрило справу за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Планується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення і покарання всіх причетних.