Українське КБ працювало з урядом Росії щодо об'єктів в окупованому Криму, - СБУ
Служба безпеки України викрила конструкторське бюро у Дніпрі, яке співпрацювало з окупаційною владою Криму
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Зловмисники модернізували об’єкти енергетичної інфраструктури півострова.
Дане КБ отримувало значні контракти від уряду РФ. Вартість лише одного з них становила близько 260 млн рублів ($3,5 млн).
Серед їхніх проектів ‒ виконання конструкторських робіт на об’єктах АО "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".
Зловмисники створили декілька компаній в РФ. Саме вони і були формальним прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах; від їх імені укладалися угоди.
У ході обшуків вилучено:
- технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим;
- платіжні картки російських банків;
- печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.
СБУ відкрило справу за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
Планується повідомлення про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення і покарання всіх причетних.
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