Українське суспільство справді антикрихке
Ми від стресу й навантажень стаємо лише сильнішими
Є речі крихкі, є речі невразливі.
Якщо скинути з 5 поверху яблуко та тенісний м'ячик, то від яблука нічого не залишиться, а м'ячику все одно.
Нассім Талеб у своїй видатній книзі "Антикрихкість" (поки що єдина зі 100 найважливіших книг XXI сторіччя, яка вже написана) запроваджує, окрім крихкості та невразливості, ще третю категорію: антикрихкість. Те, що від стресу й навантажень стає лише сильнішим.
Українське суспільство справді антикрихке. Цим воно додає сили ЗСУ, державі, бізнесу -- на жаль, ніщо з цього не є антикрихким, бо удари досягають цілі, але все ж таки стійкість збільшується
Так уміють лише живі системи, і то не всі. Спортсмен -- найпростіший приклад.
Українське суспільство справді антикрихке. Цим воно додає сили ЗСУ, державі, бізнесу -- на жаль, ніщо з цього не є антикрихким, бо удари досягають цілі, але все ж таки стійкість збільшується.
Наступного тижня спробуємо видати аналіз російських крихкостей, неуразливостей та антикрихкостей (є й такі). Важливо бити по вразливостях, а то ми й Захід часом б'ємо по невразливостях.
А Росія б'є по антикрихкості. Нічого не розуміють. І це добре.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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