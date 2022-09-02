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Українське військо відбило наступ росіян біля Бахмута, Опитного, Первомайського і Невельського

2 вересня, 2022 п'ятниця
07:46
війна з Росією ЗСУ

Підрозділами Сил оборони відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Майорськ, Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога у напрямках Авдіївки та Красногорівки

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створення сприятливих умов для відновлення наступу", - йдеться в повідомленні.

Ворог і далі завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області. Намагається знайти слабкі місця у обороні українських військ та покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб. 

Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки. 

На Краматорському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе. 

Завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр’ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка. 

Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка.

Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка.

Українське військо успішно відбило наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне, Первомайське і Невельське.

Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучне. Активних наступальних дій ворог не проводив.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій ворожі підрозділи не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. 

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської й Курської областей. Ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Пушкарі, Хрінівка, Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Нова Слобода й Нововасилівка Сумської області.

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