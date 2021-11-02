Українські авіакомпанії з листопада платитимуть Украероруху за право польотів до Європи
Українські авіакомпані, які не сплачуватимуть аеронавігаційні послуги державного підприємства Украерорух, з 1 листопада втратять право на польоти в Європу
Про це пише avianews.
Згідно з повідомленням, з листопада змінились принципи оплати послуг авіакомпаніями. У цей день Україна приєдналася до єдиної системи маршрутних зборів Євроконтролю.
"До цього моменту, наприклад, для рейсу з Києва в Амстердам авіакомпанії отримували два рахунки - один від Украероруху за політ над Україною і другий від Євроконтролю за політ над Польщею, Німеччиною і Нідерландами", - пояснили у виданні.
Так, нова система передбачає, що для польоту в Європу авіакомпаніям буде виставлятися не два, а один рахунок на аеронавігаційне обслуговування на маршруті. Це не дозволить їм вибірково сплачувати рахунки і накопичувати борги перед Украерорухом. Оскільки рахунок буде один, якщо авіакомпанія не сплачуватиме його, то автоматично втратить можливість польотів у Європу до моменту погашення боргів.
Зазначається, що збиратиме гроші з авіаперевізників Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю, яке потім буде розподіляти їх між провайдерами у відповідності з об'ємом наданих послуг.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе