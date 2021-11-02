Українські авіакомпанії з листопада платитимуть Украероруху за право польотів до Європи

Про це пише avianews.



Згідно з повідомленням, з листопада змінились принципи оплати послуг авіакомпаніями. У цей день Україна приєдналася до єдиної системи маршрутних зборів Євроконтролю.



"До цього моменту, наприклад, для рейсу з Києва в Амстердам авіакомпанії отримували два рахунки - один від Украероруху за політ над Україною і другий від Євроконтролю за політ над Польщею, Німеччиною і Нідерландами", - пояснили у виданні.



Так, нова система передбачає, що для польоту в Європу авіакомпаніям буде виставлятися не два, а один рахунок на аеронавігаційне обслуговування на маршруті. Це не дозволить їм вибірково сплачувати рахунки і накопичувати борги перед Украерорухом. Оскільки рахунок буде один, якщо авіакомпанія не сплачуватиме його, то автоматично втратить можливість польотів у Європу до моменту погашення боргів.

Зазначається, що збиратиме гроші з авіаперевізників Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю, яке потім буде розподіляти їх між провайдерами у відповідності з об'ємом наданих послуг.