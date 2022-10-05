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Українські бійці відбили атаки росіян в районах 10 міст і сіл, 27 населених пунктів постраждали від дій ворога

5 жовтня, 2022 середа
07:52
війна з Росією ЗСУ

За 4 жовтня окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ.  Своєю чергою ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів, серед них - Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве,  Бахмут, й Новомихайлівка

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. 

РФ обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування окремих ділянок території та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь
  • на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

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Росія
Харків
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Опитне
Зайцеве
Бахмут
Харківщина
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