"Українські біженці підняли рівень злочинності у Польщі": ЦПД спростував ворожий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у телеграмі.

У публікації пропагандисти посилаються на дані дослідження міжнародної аналітичної компанії UCE RESEARCH. Нібито 60% крадіжок та насильницьких правопорушень минулого року у Польщі були здійснені саме українцями.

"Насправді в оригіналі статті польського видання UCE GROUP LTD немає жодного згадування про українських біженців та їхню злочинну діяльність. Так, ворог продовжує спроби посіяти розбрат між Україною та Польщею, а також між самими українцями. Метою є перевести увагу з глобальної проблеми – війни РФ проти України – на низку незначних, здебільшого внутрішніх проблем", - пише ЦПД.