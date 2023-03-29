"Українські біженці підняли рівень злочинності у Польщі": ЦПД спростував ворожий фейк
Ворожі телеграм-канали просувають дезінформацію, що нібито у Польщі виріс рівень злочинності через приплив українських біженців
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у телеграмі.
У публікації пропагандисти посилаються на дані дослідження міжнародної аналітичної компанії UCE RESEARCH. Нібито 60% крадіжок та насильницьких правопорушень минулого року у Польщі були здійснені саме українцями.
"Насправді в оригіналі статті польського видання UCE GROUP LTD немає жодного згадування про українських біженців та їхню злочинну діяльність. Так, ворог продовжує спроби посіяти розбрат між Україною та Польщею, а також між самими українцями. Метою є перевести увагу з глобальної проблеми – війни РФ проти України – на низку незначних, здебільшого внутрішніх проблем", - пише ЦПД.
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