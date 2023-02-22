Про це інформує BBC.

Деякі українські транспортні засоби раніше потребували дорогих модифікацій, аби їх можна було використовувати у Британії після шести місяців.

Українка Ірина Морозовська, яка живе у Ромсі у графстві Хемпшир, розповіла, що за фари та інші модифікації автівки жінка заплатила близько 2 тис. фунтів стерлінгів. А з грудня вона з донькою ходила на роботу пішки, доки її машина 3 місяці не могла пересуватися по країні.

"Уряд нічого не зробив, щоб щось змінити. Я була без машини, і виявилося, що жити в Британії без коліс дуже важко", – скаржиться біженка.

Біженка Олена Козаченко повернулася своєю машиною в Україну, щоб не платити за переобладнання фар – 1400 фунтів.

Тепер же українцям достатньо дефлекторів фар за 10 фунтів стерлінгів, аби вільно пересуватися дорогами Королівства.

Міністерство транспорту заявило, що українським біженцям дозволять деякі зміни щодо правил для власників авто, зокрема наклейки коригування світла на фари. Інші тимчасові модифікації також можуть бути дозволені, хоча, як і раніше, транспортні засоби мають відповідати стандартам Великої Британії.

Біженці можуть одержати звільнення від дотримання правил, після подачі заяви на індивідуальне схвалення автомобіля (IVA) наприкінці пільгового 6-місячного періоду.

"Додаткові витрати та труднощі не повинні заважати їм. Досить важко покинути свій дім і тікати у безпечне місце, тому я рада, що уряд втрутився та змінив вимоги", – зазначила член парламенту Ромсі та Північного Саутгемптона Керолайн Ноукс.