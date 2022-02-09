Українські громадські та культурні діячі створили рух світової еліти під гаслом "Зупинимо війну разом"

Про це під час брифінгу повідомила громадська та політична діячка, народна артистка України Оксана Білозір.



"Ми сьогодні хочемо звернути увагу на той лист, який з'явився усередині російської еліти. Він мене вразив масштабом своїх підписів. Тут відомі люди, юристи, журналісти, правозахисники та звичайні люди. Але це ті громадяни, які мали сміливість озвучити цим листом свою позицію від імені російського народу", - сказала Білозір.



За її словами, низка українських громадських організацій, громадських і культурних діячів сьогодні виходять з ініціативою всенародного руху світової еліти під гаслом "Зупинимо війну разом".



"Ми розпочинаємо цей наш рух "Зупинимо війну разом". Насамперед він спрямований на російську громадськість. Нам багато чого буде необхідно зробити разом. Насамперед - зняти гібридні нашарування нашої історії. Ми маємо дати сигнал розуміння російській еліті та росіянам, що Україна – рівноправна країна, що український народ – це самодостатній народ. І тільки в такій концепції ми зможемо бачити своє спільне хороше майбутнє", - додала громадська та політична діячка.



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