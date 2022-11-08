Українські підприємці можуть отримати по $1000 на рекламу в Instagram або Facebook: Meta виділила на це $1,5 млн
Компанія Meta виділила для українських підприємців 1,5 млн доларів на розвиток свого бізнесу у Facebook та Instagram
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він зазначив, що нині українські підприємці мають змогу отримати 1000 доларів від компанії Meta на просування свого бізнесу в соціальних мережах "Facebook" та "Instagram". Така підтримка дозволить українському бізнесу залучити нових клієнтів та підтримати економіку України. Також підприємці зможуть масштабувати власні проєкти.
"Команда Мінцифри та Дія.Бізнес активно працювала з Meta над запуском цієї програми. Адже розуміємо, наскільки важливо підтримати малий та середній бізнес", - наголосив Федоров.
Основні умови для участі в програмі Meta:
- зареєстроване в Україні підприємство;
- наявність української бізнес-сторінки у Facebook;
- наявність дійсного рекламного облікового запису.
Більше деталей про програму можна дізнатися за посиланням.
"Дякую Meta за підтримку українського бізнесу. Впевнений, цей кейс допоможе українським підприємцям розкрити свій потенціал", - написав Федоров.
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