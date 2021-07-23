Українські репери KALUSH і SKOFKA випустили спільний альбом

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В альбом увійшло 7 треків.



"Чому "ЙО-ЙО"? Тому що альбом не несе в собі новизни в треках, хайпу, трендів. Кожен трек у цьому альбомі написаний про щось дорогоцінне, кохане, про щось вічне, минуле, ностальгічне як Йо-Йо", - пишуть виконавці.



Також виконавці випустили кліп на пісню "Не напрягайся".

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