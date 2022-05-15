Українські сапери показали відео знищення російської мінометної секції
Гірські штурмовики знищили мінометну секцію окупантів
Про це повідомило Міноборони України в телеграмі.
"Закарпатські "бобри" в дії: мінометна секція росармії горить після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової бригади", - зауважили в міністерстві.
- 9 травня миколаївські десантники показали відео знищення окупантів і їхньої техніки.
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