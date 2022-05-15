Про це повідомило Міноборони України в телеграмі.

"Закарпатські "бобри" в дії: мінометна секція росармії горить після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової бригади", - зауважили в міністерстві.

9 травня миколаївські десантники показали відео знищення окупантів і їхньої техніки.

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