Миколаївські десантники показали відео знищення окупантів та їхньої техніки
Відео винищення російської техніки, зняте з дрона, оприлюднила 79-та окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва
Відео знищення кількох ворожих машин оприлюднила 79-та окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва у фейсбуці.
"Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію", – відзначив командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.
Кадри фіксують загорання кількох ворожих машин – це робота артилерійських підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
- Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила документальні свідення участі російських строковиків у війні в Україні.
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