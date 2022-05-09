Миколаївські десантники показали відео знищення окупантів та їхньої техніки

Відео знищення кількох ворожих машин оприлюднила 79-та окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва у фейсбуці.

"Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію", – відзначив командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.

Кадри фіксують загорання кількох ворожих машин – це робота артилерійських підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила документальні свідення участі російських строковиків у війні в Україні.

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