Українські військові 30 березня знищили представників 7-ї воєнної бази із самопроголошеної Абхазії

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід".



Окупанти мають великі кадрові проблеми. Мобілізація була невдалою, росіяни масово звільняються з армії, оскільки знають, чим для них закінчиться війна проти України. Водночас у ЗСУ зазначили, що в РФ завжди знайдуться обдурені пропагандою.



"У ході вчорашніх боїв українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної абхазької республіки. Отже, чергова партія адептів російського фашистського режиму приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги". Не хвилюйтеся, окупанти, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше, що вас там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу", - наголосили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".



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